انجلترا – علق اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، على اختياره سفيرا لـ”شبكة التواصل المدرسي الفوري” لتعليم اللاجئين.

ونشر صلاح عبر حسابه الشخصي في “تويتر” اليوم الخميس، عددا من الصور خلال إحدى ندوات “شبكة التواصل المدرسي الفوري”، وأرفقها بالقول “إنه لشرف أن تلعب دورا في مثل هذا المشروع الضخم والطموح الذي يهدف إلى ضمان حصول الأشخاص الأقل حظا على فرصة أكثر عدلا في الحياة. التعليم هو المفتاح، ويستمر مدى الحياة”.

وكانت منظمة الأمم المتحدة أعلنت عبر موقعها الرسمي عن اختيار صلاح سفيرا لشبكة التواصل المدرسي التي تساعد الدول المضيفة للاجئين على تقديم محتوى تعليمي رقمي جيد.

يذكر أن الاختيار وقع على صلاح ليكون أول سفير للبرنامج لارتباطه بعدد من المشروعات الخيرية، وفقا لما ذكرته مجلة “تايم” الأمريكية في 2019 لدى اختياره ضمن أكثر من 100 شخصية مؤثرة في العالم.

المصدر: وكالات