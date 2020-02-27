المكسيك – قاد حارس مرمى تيغريس أونال المكسيكي فريقه للتأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال الكونكاكاف بكرة القدم، الخميس، بعدما حسم بطاقة العبور لفريقه على حساب إف سي أليانزا السلفادوري.

وظهر حارس المرمى ناهول غوزمان كبطل اللحظات الأخيرة أثناء تنفيذ ركلة حرة، حين ارتقى عاليا وأودع الكرة برأسه على طريقة المهاجمين الكبار في شباك ضيوفه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليسجل هدف فريقه الرابع.

ورغم تقدم الفريق المكسيكي 3-2 قبل الهدف الأخير، إلا أن الفريق كان بحاجة لهدف لضمان تأهله لدور ربع نهائي المسابقة، بعد أن تلقى خسارة في مباراة الذهاب بنتيجة 1-2.

ومنح الحارس الأرجنتيني البالغ 32 عاما بطاقة العبور بعد الفوز بنتيجة 4-2.

المصدر: “لينتا.رو”