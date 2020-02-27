انجلترا – أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن انخفاض إيراداته وأرباحه الأساسية في الربع الثاني من السنة المالية، في ظل التأثر بالغياب عن دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث لم ينجح الشياطين الحمر في الصعود للبطولة القارية العريقة بالموسم الماضي واكتفى باللعب في الدوري الأوروبي هذا العام.

وكشفت صحيفة The Sun البريطانية أن الأرباح الأساسية انخفضت 31% لتبلغ 72 مليون جنيه إسترليني (93 مليون دولار) على مدار ثلاثة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبلغت الإيرادات 168 مليون جنيه إسترليني بانخفاض 19%.

وقال إد وودوارد الرئيس التنفيذي ليونايتد في بيان رسمي “نتطلع إلى نهاية قوية للدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي مع دخول الثلث الأخير في الموسم”.

ويعتمد النرويجي أولي غونار سولسكاير مدرب اليونايتد هذا الموسم، على بعض خريجي أكاديمية النادي مثل ميسون غرينوود وبراندون وليامز مع احتلال المركز الخامس في الدوري الممتاز بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي رابع الترتيب المؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.

على جانب آخر، كشفت الصحيفة عن اتخاذ يوفنتوس خطوة جديدة في سبيل استعادة نجمه السابق بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد الحالي، في الصيف المقبل، بعد أن انتقل بوغبا إلى مان يو صيف 2016، بعد 4 سنوات قضاها بقميص البيانكونيري.

وارتبط اسم بوغبا بالانتقال إلى ثلاثة أندية وهي ريال مدريد، باريس سان جيرمان، يوفنتوس، إلا أن الأخير يعتبر الأكثر اهتماماً بالحصول على خدماته.

وعقد مسؤولو يوفنتوس محادثات مع مينو رايولا، وكيل بوغبا، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد الانتهاء من تمديد عقد بليز ماتويدي، من أجل بحث إمكانية إعادة نجم مانشستر يونايتد إلى تورينو.

وكان رايولا قد صرح في وقتٍ سابق، أن بوغبا لا يمانع العودة إلى يوفنتوس، مؤكداً أن إيطاليا هي وطنه الثاني، وأشار التقرير إلى أن اللاعب أبلغ مانشستر يونايتد بالفعل أنه سيفكر في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث ينتهي عقده مع اليونايتد بنهاية الموسم المقبل.

وكالات