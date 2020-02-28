فلسطين – أكد رئيس القائمة العربية في الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة، أن الفلسطينيين سينتصرون على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال عودة: “نحن لنا وزننا وسنطيح بخطة ترامب المحرض الأكبر على المواطنين العرب في الدولة”.

وأضاف: “نحن لا نرفض فقط خطة ترامب، بل لدينا فرصة للانتصار عليها، فالانتخابات ستجرى بعد عدة أيام وبوزننا سنطيح بنتنياهو وبغلاة المتطرفين والمستوطنين، وسننتصر على عراب صفقة القرن وتاليا على الصفقة ذاتها”.

وتابع “المشكلة الجوهرية مع هذه الخطة هي رئيس الحكومة الذي يتحدث عن كيفية تخليه عن جزء من المواطنين.. هذه الخطة تقول لي أنا ابن حيفا: بما أنك ساكن بين اليهود لا نستطيع إقامة حدود بينك وبين جارك اليهودي فانتظر دورك حتى المخطط القادم”.

وشدد على رفضه خطة ترامب “قلبا وقالبا، فهي تهدف إلى بناء دولة واحدة مع نظامين وليس دولتين، هذه الخطة هي الأخطر منذ عام 1967، وواجبنا أن نتصدى لها بقوة، وهذا ما سيفعله شعبنا”.

وأكد أن وجود “القائمة المشتركة”، ليس لإنجاح غانتس، ولكن من إحدى مهامها إسقاط نتنياهو، وأنه بحصول القائمة على 16 مقعدا “سيسقط نتنياهو تلقائيا”.

وتمكن عودة (45 عاما) مع القائمة المشتركة المكونة من أطر وأحزاب مختلفة من طوائف وشخصيات مختلفة من الحصول على 13 مقعدا في الكنيست لتصبح القوة الثالثة بعد حزب “الليكود” بزعامة رئيس الوزراء نتنياهو، وحزب “أزرق أبيض” برئاسة بيني غانتس.

المصدر: أ ف ب