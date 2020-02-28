ليبيا – أكد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر على أن أي بلد يخطط لاحتلال أرضنا تحت أي ذريعة ، هو عدو سنقاتله بكل طاقاتنا.

المشير حفتر أضاف في كلمه له خلال إستقباله وفداً من أعيان ومشائخ وممثلي المكونات الإجتماعية وشباب قبيلة الجوازي في مقر القيادة العامة بالرجمة أمس الخميس بحسب قناة ليبيا الحدث بأنه منذ بداية الأزمة ، كان من الواضح أن تركيا لا تريد أن تستقر ليبيا ، مبيناً بأنهم يستفزوها أبدًا ، وهي التي ترسل الأسلحة والإرهابيين وأنه من واجبهم الدفاع عن الأمة.

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وأثنى القائد العام خلال اللقاء على الدور المهم الذي تلعبه قبيلة الجوازي لدعم القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب ، معبراً عن شكره لأبنائها ولجهودهم المبذولة والمستمرة في مؤازرة الجيش الوطني والقيادة العامة في محاربة الغزو التركي الغاشم للبلاد .

كما عبر الوفد الحاضر عن استعداد القبيلة بكل مكوناتها للسعي قدماً في صف القوات المسلحة لنصرة الوطن وتحريره من الغزاة والعابثين وذلك لكونهم في وقت الحرب جنداً من جنود القيادة العامة والوطن.