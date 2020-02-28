الناتو يتضامن مع تركيا ويدعو روسيا وسوريا لوقف الهجوم في إدلب

الناتو يتضامن مع تركيا ويدعو روسيا وسوريا لوقف الهجوم في إدلب

بروكسل – دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ روسيا وسوريا يوم الجمعة لوقف الهجوم في إدلب، وقال بعد اجتماع مع سفراء التحالف، إن الحلف متضامن مع تركيا العضو في الحلف.

وأعلن خلال مؤتمر صحفي: “ندعو روسيا والنظام السوري لوقف الهجمات والضربات الجوية العشوائية… كما ندعو روسيا وسوريا إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي”.

وأردف قائلا “ندعو سوريا وروسيا للمشاركة الكاملة في المساعي التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للصراع في سوريا”.

وشدد ستولتنبرغ على ضرورة إيجاد حل لهذا “الوضع الخطير لتفادي المزيد من التدهور في الوضع الإنساني في المنطقة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المحاصرين في إدلب. ونحث على العودة الفورية إلى وقف إطلاق النار 2018”.

وأضاف: “تركيا هي حليف الناتو الأكثر تضررا من النزاع الرهيب في سوريا، التي عانت من أكثر الهجمات الإرهابية، والتي تستضيف ملايين اللاجئين”.

وأشار إلى أن حلف الناتو سيواصل: “دعم تركيا بمجموعة من الإجراءات، بما في ذلك زيادة دفاعاته الجوية، مما يساعد تركيا في مواجهة تهديد الهجمات الصاروخية من سوريا”، منوها إلى أن اجتماع اليوم هو علامة تضامن مع تركيا.

وتأتي هذه التصريحات على هامش اجتماع لسفراء دول الناتو البالغ عددها 29 في مجلس شمال الأطلسي، والذي عقد بناء على طلب من تركيا.

المصدر: وكالات