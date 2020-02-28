مصر – أعلن جهاز حماية المستهلك في مصر إلزام شركات السياحة التي تعمل على تنظيم رحلات العمرة، برد قيمة ما دفعه المستهلكون نظير حجز رحلات العمرة أو السفر للسعودية بعد قرار تعليق العمرة.

وأشار الجهاز في بيان إلى أن القرار يحفظ حقوق المستهلك مع تيسير الإجراءات الخاصة بذلك، وذلك تطبيقا للقانون رقم 181 لسنة 2018، وتفاعلا مع قرار المملكة العربية السعودية بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة وتعليق الدخول لمن حصل على تأشيرة العمرة مسبقا.

وأضاف رئيس الجهاز اللواء راضي عبد المعطي، أن قانون حماية المستهلك يلزم التجار وموردي الخدمات برد مقابل الخدمة حال تعذر القيام بأدائها، ومعاقبه المخالف بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه وذلك عن كل مخالفة.

وحذر عبد المعطي من الانسياق وراء أي عروض غير حقيقية بقدرة البعض في الحصول على تأشيرات للسفر الحالي للمملكة السعودية أو التنازل عن أية مبالغ تم دفعها مسبقا.

المصدر: وكالات