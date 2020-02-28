بيلاروس – اعتبر رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، أن التدابير المتخذة في بلاده لمنع انتشار فيروس كورونا فعالة، وأعرب عن معارضته لإغلاق الحدود للوقاية من المرض.

وقال الرئيس البيلاروسي اليوم خلال مؤتمر النقابات المحلية: “حسنا، لنغلق الحدود، وماذا بعد ذلك؟ لقد تم إغلاق الحدود، لكن اليوم الفيروس انتشر في كل العالم. التواصل بات شاملا في العالم، وهو ما يجعل هذه التدابير بدون فائدة. يجب العمل بهدوء هنا وفي جميع الاتجاهات”.

وأشار لوكاشينكو إلى أنه، يعتبر جميع التدابير المتخذة في البلاد صحيحة وقال: “يجب أن نقول شكرا جزيلا لأطبائنا. لم يغلقوا الحدود ولم يثيروا أي ضجة، بل يواصلون العمل بهدوء دون أي جعجعة. نحن ننفذ كل ما يلزم في هذا المجال، حتى التدابير المتخذة في الصين”.

المصدر: تاس