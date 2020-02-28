ليبيا – حذر المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة من تداعيات انهيار الهدنة في ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

سلامة أعرب في مؤتمر نقلته قناة “العربية” اليوم الجمعة عن خشيته من تحول الصراع في ليبيا إلى حرب إقليمية مع تدخل أطراف خارجية.

وقال إن مناطق كثيرة في العاصمة طرابلس تعرضت للقصف، مشيرا إلى أن مطار طرابلس تعرض للقصف فجرا وفقدت أسرة 5 من أفرادها.

وتابع في ختام جولة مفاوضات بين فرقاء ليبيا: “خضنا 3 أيام من المفاوضات على المسار السياسي بين الأطراف الليبية في جنيف ووضعنا جدول أعمال للمسار السياسي”.

وأضاف:” لا يمكن لمسارات التفاوض الاستمرار تحت القصف ولا بد من احترام الهدنة الموقعة في 12 يناير/كانون الثاني،مع تواصل المفاوضات على المسارات الثلاثة: الاقتصادي والسياسي والعسكري”.

وأعلن أنه :”سيتم توجيه الدعوة خلال أيام لعقد جلسة ثانية من المفاوضات في جنيف بين الفرقاء مع محاولة إقناع من لم يحضروا الجولة الأولى بالمشاركة.

المبعوث الأممي شدد على أن المسارات الثلاثة للتفاوض متزامنة ولكنها غير مترابطة وأن التعثر أو التقدم في أي مسار لن يؤثر على المسارين الآخرين.