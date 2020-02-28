ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري محمد معزب إن البعثة الاممية تواصل اجتماعاتها في جنيف رغم عدم مشاركة اللجان المشكلة من الدولة أو البرلمان.

معزب أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس إلى أن بعض النواب من المنطقة الغربية شاركوا الاجتماع إضافة إلى بعض النواب المستقلين وعضوة من مجلس الدولة لكنها ليست ضمن اللجنة المشكلة.

وأضاف:”المبعوث الأممي يقول إنه أعطى لمجلسي النواب والأعلى للدولة المهلة الكافية للمشاركة وأنه لن ينتظر أكثر من ذلك”،مشيراً إلى أنه يخشى تكرار سيناريو الصخيرات في 2015 وأن تقوم البعثة الأممية باختيار المجلس الرئاسي خلال المحادثات الجارية وأن ذلك يشكل عقبة كبيرة في مسار الأزمة.

ورأى معزب أنه حال اختيار المجلس الرئاسي في الجلسات الدائرة فإن المجلس الجديد يصطدم بالبرلمان والدولة وأن تمكينه من العمل سيواجه صعوبة كبيرة خاصة أن حكومة الوفاق لم تتمكن من إنهاء الأزمة حتى اليوم وأن تشكيل حكومة جديدة من خلال توقيعات الحاضرين في جنيف سيزيد الوضع صعوبة.

كما أوضح أنه يمكن الاستناد إلى عدم مشاركة مجلسي الدولة والنواب ويتم اعتماد التشكيل من الحاضرين وإضفاء الشرعية من مجلس الأمن وأنه في هذه الحالة ستفرض الحكومة.

عضو مجلس الدولة أعتبر أن هذا السيناريو هو الأقرب خاصة أن المبعوث الأممي لن يلجأ إلى إعلان فشله في جنيف.