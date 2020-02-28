الفاتيكان – كشف بيان للفاتيكان أن البابا فرنسيس “متوعك قليلا” وقد أجل جميع اللقاءات الجماهيرية الرسمية، اليوم الجمعة، ولكنه يعمل من مقر إقامته.

ولم يحدد الفاتيكان ما الذي يعاني منه البابا (83 عاما)، غير أنه بدا في لقاء جماهيري امس مصابا بنزلة برد وتحدث بصوت مبحوح بعض الشيء، وسعل خلال قداس في نفس اليوم في كنيسة في روما، وكان هذا آخر ظهور له خارج الفاتيكان.

وقال المتحدث، ماتيو بروني، إن البابا تلا قداس الصباح الباكر كالمعتاد في بيت الضيافة بكنيسة “سانتا مارتا” حيث يقيم، وألقى التحية على الحضور.

وأضاف بروني “لكنه رأى أنه من الأفضل تأجيل اللقاءات الجماهيرية الرسمية اليوم. الاجتماعات المقرر عقدها في سانتا مارتا ستجري بانتظام”.

وخضع البابا فرنسيس لجراحة استئصال جزء من إحدى رئتيه عندما كان في أوائل العشرينات من عمره في مسقط رأسه بوينس آيرس بعد إصابته بالسل.

كما يعاني من ألم في الساق بسبب عرق النسا، ويخضع للعلاج الطبيعي بانتظام، لكن حالته الصحية جيدة بشكل عام.

المصدر: “رويترز”