إسبانيا – وضع شريط فيديو آسر العيار المروع لبعض أكبر الكويكبات في المجموعة الشمسية، حيث يكشف عن مدى كبر حجم ما يقرب من عشرين صخرة فضائية قريبة مقارنة بمدينة نيويورك الأمريكية.

ويوجد في المقطع القصير، الذي صممه الفنان الإسباني الخبير بالتقنية ثلاثية الأبعاد، ألفارو غراسيا مونتويا، بعض الكويكبات مثل Apophis (أبوفيس)، المتوقع أن يسجل اقترابا خطرا من الأرض خلال القرن القادم.

ونُشر الفيديو على قناة يوتيوب: MetaBallStudios، في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي المجموع، تصطف 22 من الكويكبات في الترتيب من حيث الحجم، في صورة ظلية رمادية لنيويورك، وتتراوح من الصخرة الفضائية الصغيرة 2008 TC3 (ضعف طول الرجل العادي)، وصولا إلى كويكب Ceres الضخم.

وبعد انحساره في حزام الكويكب بين المريخ والمشتري، اعتُبر Ceres كبيرا جدا (نحو ثلث حجم القمر) إلى حد أنه كوكب قزم تقنيا.

وسبق أن وصفت ناسا اثنين من الكويكبات، “أبوفيس” و”هيرميس”، بأنهما يشكلان خطرا “محتملا”.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية إن “هيرميس”، الذي يبلغ طوله 2600 قدم، اقترب “بشكل مرعب” من الأرض عدة مرات خلال القرن الماضي.

وأثار “هيرميس” إنذارات بين العلماء لأنه يمتلك قدرة على الاقتراب من الأرض، دون أن يلاحظه أحد.

وقال بول تشوداس، من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، في عام 2003: “إنه أمر مثير للقلق بعض الشيء. اقترب “هيرميس” من الأرض عدة مرات ولم نكن نعرف ذلك”.

كما ظهر في الفيديو “أبوفيس”، الذي يبلغ طوله 1200 قدم، الذي يجعل العديد من أطول المباني في نيويورك تبدو قزمة جانبه. وسُمّي الكويكب على اسم “إله الفوضى”، ومن المتوقع أن يمر قرب الأرض بين عامي 2036 و2068.

ومع ذلك، تعتقد ناسا أن الصخرة الفضائية لديها فرصة واحدة فقط من بين 250 ألف فرصة، للتصادم مع كوكبنا في أي وقت.

المصدر: ذي صن