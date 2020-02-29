ليبيا- بدأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم السبت زيارة إلى الجزائر للإعداد للقمة العربية المقبلة المقرر عقدها في الجزائر وستناقش قضايا ليبيا وسوريا وتطورات القضية الفلسطينية.

الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي قال بحسب المكتب الإعلامي التابع للجامعة إن أبو الغيط يبدأ زيارة رسمية إلى الجزائر في إطار الإعداد للقمة العربية الحادية والثلاثين المقبلة المنتظر عقدها في الجزائر”.