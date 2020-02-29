أحدث الإحصاءات في وضع تفشي فيروس كورونا في العالم

أحدث الإحصاءات في وضع تفشي فيروس كورونا في العالم

جنيف – أكدت منظمة الصحة العالمية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم ارتفع إلى 85174 شخصا.

وسجلت هذه الحالات، حسب آخر البيانات المنشورة على موقع المنظمة، في 53 دولة، فيما بلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس الخطير 2861 حالة وفاة على مستوى العالم.

وتتصدر الصين بفارق كبير قائمة الدول التي يتفشى فيها كورونا، إذ تقترب حصيلة المصابين فيها من 80 ألف حالة إصابة (79389حالة)، لتخلفها كوريا الجنوبية (2931 حالة) وإيطاليا (888 حالة) وإيران (388 حالة) واليابان (230 حالة).

كما تضم القائمة أيضا سفينة “أميرة الماس” السياحية الموبوءة الراسية في ميناء يوكوهاما الياباني والتي سجلت على متنها 705 حالات إصابة.

وفي العالم العربي، سجل أكبر عدد الإصابات بالفيروس في الكويت (45 حالة) والبحرين (38 حالة) والإمارات (19 حالة).

وحسب آخر تقرير يومي نشرته المنظمة العالمية أمس الجمعة، سجلت في العالم خلال الساعات الـ24 السابقة 1358 حالة إصابة جديدة بكورونا، 331 منها في الصين.

كما سجلت خلال هذه الفترة 54 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا 44 منها في الصين، حيث تقترب حصيلة الضحايا من 2.8 ألف حالة وفاة.

وانتشر الفيروس خلال هذه الفترة في خمس دول جديدة، هي بيلاروس وليتوانيا وهولندا ونيوزيلندا ونيجيريا.

وتقيم المنظمة الخطر الناجم عن الفيروس المستجد في الصين وعلى المستويين الإقليمي والعالمي بالمرتفع جدا.

المصدر: RT