إسبانيا – أعلن كيكي سيتين مدرب برشلونة، قائمة الفريق التي ستخوض غدا الأحد مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد في معقله سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر “الليغا”.

وشهدت القائمة عودة جوردي ألبا بعدما حصل على التصريح الطبي، عقب تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرا، وأيضا زميله جيرارد بيكيه الذي اشتكى من آلام في الكاحل خلال مواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا.

وضمت قائمة برشلونة 18 لاعبا هم:

تير شتيغن، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، آرثر، ميسي، نيتو، لينغليت، غريزمان، جوردي ألبا، برايثوايت، فرينكي دي يونغ، فيدال، أومتيتي، جونيور فيربو، كولادو، أنسو فاتي.

ويتربع برشلونة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا” برصيد 55 وبفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف.

المصدر: وكالات