إسبر: واشنطن ستلغي الاتفاق مع طالبان إن لم تلتزم الحركة به

إسبر: واشنطن ستلغي الاتفاق مع طالبان إن لم تلتزم الحركة به

واشنطن – اكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن واشنطن ستلغي الاتفاق الموقع مع طالبان في حال لم تلتزم الحركة به.

وأضاف إسبر أن توقيع الاتفاق يبقى مجرد بداية، وأن القادم لن يكون سهلا، غير أنه أكد أن الاتفاق يمهد الطريق نحو مفاوضات أفغانية أفغانية، ما سيسمح بالوصول إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار.

ووقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت، على اتفاق سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

ويقضي الاتفاق بالانسحاب الكامل للقوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان خلال 14 شهرا.

المصدر: “رويترز”