غزة – أعلنت إسرائيل فرض إغلاق تام على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، بسبب انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقررة الاثنين المقبل.

وقالت السلطات الإسرائيلية: “سيتم فرض إغلاق عام على الضفة الغربية، وكذلك سيتم إغلاق معابر قطاع غزة اعتبارا من يوم الاثنين، وذلك بموجب تقييم الأوضاع الأمنية وإقرار الجهات السياسية”.

وأضافت، أن “الإغلاق سيبدأ الاثنين اعتبارا من منتصف الليل وسيستمر لمدة 24 ساعة فقط”.

وأشارت، إلى أنه “سيتم إعادة فتح المعابر ورفع الإغلاق صباح الثلاثاء، وفقا لساعات الفتح الاعتيادية”.

ولفتت، إلى أنه سيتم خلال الإغلاق السماح بعبور الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط.

المصدر: RT + وكالات