ليبيا – علق عضو مجلس النواب ابراهيم الدرسي على حوار جنيف قائلاً إن مابني على باطل فهو باطل وحوار جنيف قصر بني على رمل سيسقط مع أول موجة، معتبراً أنه اجترار لإتفاق الصخيرات الفاشل.

الدرسي أشار خلال استضافته عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” إلى أن المشكلة في ليبيا أمنية والمواد التي تتعلق بالصخيرات بشرعنة المليشيات وخروجها من العاصمة و المادة الثامنة وما ترتب عليها من أمور وأدت الإتفاق السياسي.

وإعتقد أن المسارات الثلاثة هي تغطية لمراد البعثة و ورائها الدول المتنفذة التي رأت بأن القوات المسلحة أحكمت الطوق حول طرابلس وأوشكت على دخولها و القضاء على المليشيات فيها، مؤكداً على أن حوار جنيف هو طوق نجاه للجماعات الإرهابية لإنقاذها و ادخال البرلمان في طبرق و المستقلين الوطنيين في دوامة الحوارات لبقاء الوضع كما هو عليه.

وأوضح أن إعتقاده أعلاه جاء لعدة أسباب منها التجربة الماضية السيئة لأن أي حوار لا يعالج النقطة الأساسية ومكمن الداء المصاب به الجسم الليبي بل هي حوارات لتمديد و ترحيل الأزمة أما السبب الثاني يتمثل بأن الأزمة في ليبيا أمنية ليست سياسية أو إقتصادية و جهوية ثالثاُ و الاهم أن البعثة ارادت بذلك إلقاء طوق نجاه للجماعات الإرهابية و الإخوان المسلمين المتنفذة و المسيطرة في طرابلس و المتمثلة بحكومة الوفاق و مصرف المركزي لتنقذها من الطوفان القادم.

كما استطرد حديثه:”معاشرتنا لهذه المجموعات و الحوار معها نعلم أنه ليس كل ما يلمع بيدهم ذهب لذلك الحرص دائماً في التعامل معهم، إدعائهم بأن سلامة غير محاييد و يقاطعون الحوار بسبب كذا و كذا هو لإرضاء الجماعات الإرهابية وللعب دور أو نوع من المسرحية، مخرجات هذا الحوار لن تفعل فرق وأي اتفاق لا يتضمن خروج المليشيات و المرتزقة الأتراك لن يكون ساري المفعول كما قال الجيش”.

ورأى أن المشكلة الليبية أصبحت متشعبة كالأزمة السورية وأكثر، مذكراً المبعوث الأممي والجميع بأن وزير داخلية الوفاق كان قائد “كتيبة حطين تاورغاء” حيث تم تهجير حينها أكثر من 60 ألف نسمة واصفاًص إياه بـ”الإرهابي والمليشياوي”.

واختتم قائلاً :”إعتبار باشاغا من المستقلين فضيحة كبيرة لسلامة وأعتقد بكل هذه المعطيات و الخلطة الغريبة التي انتجها لا يريد لمؤتمر جنيف النجاح لأنه لم يوفر له أسباب ذلك، المسألة في ليبيا امنية لذلك أتمنى النصر لقواتنا المسلحة وأقدم خطاب للوطنيين في طرابلس و مصراته و المنطقة الغربية أنظروا للمرتزقة و لبلادكم الآن كيف وضعها”.