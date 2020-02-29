ليبيا – التقى مبعوث الرئاسي لدى الأمم المتحدة طاهر السني أمس الجمعة في نيويورك مع كل من مساعد الأمين العام للشؤون السياسية السيدة روز ماري ديكارلو ومندوب ألمانيا لدى الأمم المتحدة السفير كريستوف هيوسغن.

السني أكد خلال اللقائين وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لبعثة المجلس الرئاسي لدى الأمم المتحدة ضرورة العمل على إيقاف ماوصفها بـ”الاعتداءات” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) ومحاسبة من وصفه بـ” المعتدي” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) الذي يقوض كل الجهود السياسية سواء مخرجات مؤتمر برلين أو حوارات جنيف و الكف عن إصدار البيانات العامة والتي لا توضح حقائق الأمور والجرائم التي ترتكب ومن الفاعل حسب زعمه.

وطالب بضرورة إلزام من وصفه بـ”المعتدي” بالتوقيع على اتفاق للهدنة برعاية الأمم المتحدة حتى يتم وضع حد لما قال أنها “إنتهاكات المتكررة” وكشف حقيقة المسؤول عن الخروقات والالتزام بوقف إطلاق النار.

هذا وقد قدمت بعثة الرئاسي لدى الأمم المتحدة مذكرة رسمية بالخصوص لأعضاء مجلس الأمن.

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