ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبدالرحمن الشاطر إن هناك تصاعد في زخات الصواريخ على طرابلس.

الشاطر أشار في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إلى أن المبعوث الأممي مصّر على إدخال من وصفه بـ”مجرم الحرب” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) برغم و”ثائق ادانته” كشريك في العملية السياسية.

ولفت إلى أنه مع استمرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في تردده ومع هرولة ساسة الحظ والصدفة لتلبية الدعوات المشبوهة يبقى الأمل الوحيد في قادة المحاور فكلمتهم هي الفيصل.