العراق.. مقتل 3 عناصر من الحشد العشائري بهجوم لـ”داعش” شمالي بغداد

العراق.. مقتل 3 عناصر من الحشد العشائري بهجوم لـ”داعش” شمالي بغداد

بغداد – أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، عن مقتل 3 عناصر من قوات الحشد العشائري بهجوم لتنظيم “داعش” على منطقة هور الباشا شمالي العاصمة بغداد.

وأشار بيان للخلية، إلى أن “3 مقاتلين من الحشد العشائري قتلوا بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات “داعش” شمالي بغداد”.

وأضاف، أن “القوات الأمنية قامت بعملية تفتيش بحثا عن العناصر التي نفذت الهجوم”.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني الجمعة، مقتل منتسبين اثنين وإصابة ثالث بهجومين إرهابيين منفصلين في قضائي داقوق بمحافظة كركوك، والحمدانية في الموصل.

المصدر: RT