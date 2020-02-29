ليبيا – قال الناطق الرسمي باسم الجيش اللواء أحمد المسماري إنه في الوقت الذي تخرج مظاهرات في عدة مدن ليبية منددة بالغزو التركي وعمالة وخيانة حكومة السراج يتجدد كل يوم اختراق الهدنة المعلنة في عمليات المنطقة الغربية من قبل العصابات الارهابية.

المسماري بيّن وفقاً للمكتب الإعلامي التابع له أن هذه الخروقات تتم باستخدام المدفعية الثقيلة والمدفعية الصاروخية والهاونات والطائرات التركية المسيرة خاصة باستهداف الاحياء الآهلة بالسكان في منطقة قصر بن غشير وبئر التوتة وبئر العالم مع تعرض السكان في منطقة الهيرة والعزيزية لانتهاكات جسيمة من قبل مرتزقة أفارقة يقاتلون في صفوف عصابات اسامة جويلي.

ونوّه إلى أن هذه ليست اتهامات بل حقيقة تتجدد يومياً وأصبحت سلوك عدواني يدعمه اردوغان بسياساته الرعناء وفقاً لتعبيره.