ليبيا – أعرب رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين عن بالغ حزنه لـ”إستشهاد” عدد من الجنود الاتراك في منطقة إدلب السورية حسب تعبيره.

المشري أضاف في خطاب موجه إلى رئيس مجلس الأمة التركي مصطفى شنطوب بأنه لا يسعه إلا التقدم لشنطوب والشعب التركي ومن وصفهم بـ”ذوي الشهداء” بأحر التعازي وأعمق المواساة في ما وصفه بـ”المصاب الجلل”.

يشار إلى أن تصريحات المشري جاءت بعد قيام الجيش العربي السوري بقصف نقطة لتجمع الجماعات الارهابية شمال إدلب ليتبين بعد ذلك مقتل 37 عسكري تركي كانوا برفقة هؤلاء الإرهابيين ويقدمون لهم الاسناد في هجماتهم ضد الجيش السوري .