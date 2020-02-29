ليبيا – أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب على أن المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة شعر بالفشل الذي لازمه من بداية توليه رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بسبب انحيازه المستمر والواضح لما تسمى بحكومة الوفاق.

امغيب قال في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” إن سلامة لن ينجح مادام مُصر على اتباع نفس السياسة التي يحاول بها إظهار نفسه بمظهر الحاكم الفعلي للشعب الليبي وصاحب الإرادة المطلقة في تحديد ما يجب أن يسير عليه من مسارات.

وأضاف”ياسيد سلامة تهجمك على مجلس النواب بهذا الشكل لن يشفي غليلك ولن يظهرك أمام المجتمع الدولي بمظهر الناجح الذي أصبح يدرك إنك فشلت فشلاً ذريعاً”.