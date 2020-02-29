ليبيا – إتهم عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا روسيا بالوقوف خلف القصف الذي استهدف مواقع مسلحيهم في غابة النصر ومطار معيتيقة الجمعة، وفقاً لمعلومات مؤكدة حسب زعمه.

باشاآغا أضاف في تصريح لقناة “فبراير” تابعته صحيفة المرصد بأنهم لن يسكتوا بعد اليوم ، مبيناً بأن مسلحيه سيستهدفون جميع مواقع من وصفهم بـ”ميليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) جنوب طرابلس.

واختتم عضو مجلس النواب المقاطع عن مصراتة تصريحاته قائلاً :” لا خيار لنا سوى إعلان الهجوم وإبعاد مليشيات حفتر عن طرابلس”.