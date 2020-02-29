روسيا – ضمت وزارة الصناعة والتجارة الروسية مجموعة جديدة من السيارات لقائمة الكماليات الخاضعة لضريبة الرفاه، والتي تزيد قيمتها على 3 ملايين روبل.

وهذه السيارات من ماركات كرايسلر وهوندا وجيب ومازدا وسوبارو.

وبموجب القانون الحالي، يجب على مالكي السيارات التي تتراوح قيمتها ما بين ثلاثة إلى خمسة ملايين روبل، دفع ضريبة النقل مع معامل Coefficient قدره 1.5 في هذه الحالة، حيث يتم حساب الضريبة على السيارات التي تتراوح أعمارها بين عام وعامين بعامل مضروب في 1.3، وبعمر 2-3 سنوات بـ1.1.

ويجب دفع الضريبة بقيمة مضاعفة من قبل مالكي السيارات بقيمة من خمسة إلى عشرة ملايين روبل حتى عمر خمس سنوات وضريبة ثلاثية الأضعاف للموديلات التي تتراوح أسعارها بين 10 و15 مليون روبل وعمرها بين 10 و20 سنة.

ويتم تشكيل قائمة السيارات بمتوسط تكلفة يبلغ 3 ملايين روبل على أساس معلومات حول أسعار التجزئة الموصى بها لكل طراز ونموذج وإصدار أساسي من السيارات، مع مراعاة سنة الصنع التي يقدمها الصانع أو ممثله لوزارة الصناعة والتجارة.

المصدر: نوفوستي