ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع علي أبو زعكوك القيادي في التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين إنه بعد البيان المشترك مع مجلس الدولة بشأن عدم بدء محادثات السلام السياسي إلا بعد وقف النار وعودة النازحين، اتضح أن المبعوث الأممي يريد استمرار هذه الحوارات بموعدها كأنه قرآن منزّل.

أبو زعكوك لفت خلال استضافته عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” وتابعته صحفة المرصد إلى أن ما يقوم به سلامة تعنت لا فائدة منه لأن المحادثات تعني وجود الأطراف الرئيسة كمجلس النواب والدولة حيث يمثلان الركن الاساسي بهذه المحادثات.

وإعتبر أن سلامة يريد فرض الحوار عليهم مع العمل أنهم كمؤسسات منتخبة لهم الحق في فرض رأيها وطلب إيضاحات قبل المفاوضات و الحوارات، مؤكداً على أن جميع المبعوثين الأمميين الذين شغلوا هذا المنصب في ليبيا عليهم علامات استفهام كأنهم يريدون التعامل مع الشعب الليبي بإعتبارهم أوصياء عليه.

وأضاف:” علينا توضيح قضيتنا بكامل تفاصيلها للرأي العام الليبي بحنكة الرئاسي في تعامله مع مذكرة التفاهم التركية قلبت الكثير من الأوضاع، نحن مع وقف النار لكن لن يكون إلا بعد وقف حفتر عند حده، سلامة يلعب لعبة خطيرة يريد أن يجد مكان لحفتر بأي طريقة لكن نحن الرؤوس الثلاثه الرئاسي والدولة والنواب سننسق فيما بينا ولن نسمح لسلامة أو أي قوة أخرى بأن تعبث في مصير البلاد”.

كما نوّه إلى أنهم علقوا المشاركة في جنيف وربطوها بتحقيق نتائج ملموسة على الأرض وفي حال لم تتحقق هذه النتائج لا جدوى للحوار السياسي بحسب تعبيره، مشدداً على أن سلامة ومن معه من العدد المحدود الموجود في جنيف لا يمثلون حوار المسار السياسي الذي يحتاج لكتل سواء من المنطقة الشرقية أو الغربية لتنظر بمستقبل ليبيا من خلال رسم خارطة طريق مبنية على مشروع الدستور تتضمن في حال وجود تعديل للإتفاق السياسي بالصخيرات فإن مجلس الدولة والنواب هما الجهتين المسؤولتين عن التعديل في الإتفاق بينهم.

واختتم قائلاً :”نحن ممثلين عن الشعب ودوائرهم ممكن القضية الإشكالية إصرار سلامة و البعثة على اختيار النواب من دوائرهم بدل أن يختارهم مجلس النواب المنتمين له هذا عمل خلل في عملية الإختيار لكن هذه ناحية إيجابية ففي مجلس النواب و الدولة لا نقع تحت الحكم العسكري الذي أمر بعودة الوفود من جنيف”.