ليبيا – وصف عضو مجلس النواب زياد دغيم ما جاء على لسان المبعوث الأممي غسان سلامة خلال مؤتمره الصحفي بـ”الصادم” للغاية.

دغيم أشار في تصريح لصحيفة المرصد أمس الجمعة إلى أن ما ذكره سلامة بخصوص مجلس النواب واختيار اللجنة والاتفاق مع المستشار عقيلة صالح غير دقيق.

ولفت إلى أن الاتفاق كان على إصدار قرار من الرئيس يضم 13 عضوا يمثلون الدوائر بموجب تفويض البرلمان لرئيسه، وليس عبر تدخل سافر للبعثة في آليات البرلمان الداخلية والتواصل مع النواب في عملية غير شفافة ولا تحترم التشريعات النافذة، وفق قوله.

وأكد على أن البعثة اختارت نيابة عن البرلمان حيث قامت باعتماد أصوات نواب مقالين ونواب لم يؤدوا اليمين الدستورية.

كما نوّه إلى أن سلامة خالف الاتفاق عندما تعهد بأن الشخصيات ستكون مستقلة وبمعايير عامة وليست انتقائية فاختار باشاغا ومستشار السراج وتجاهل تطبيق المعايير ذاتها على آخرين.