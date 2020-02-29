واشنطن – أفاد بيان صدر عن واشنطن والحكومة الأفغانية، بأن القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي ستستكمل انسحابها من أفغانستان خلال 14 شهرا.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة ستخفض قواتها في أفغانستان إلى 8600 خلال 135 يوما من الاتفاق مع “طالبان”.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تلتزم بموارد مالية سنوية تخصص لتدريب قوات الأمن الأفغانية وتزويدها بالعتاد.

وأوضح البيان المشترك للحكومتين الأفغانية والأمريكية أن تنفيذ الولايات المتحدة لهذه الالتزامات مرتبط باحترام حركة “طالبان” التزاماتها.

من جهته، قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، إن بلاده ترحب بالمفاوضات بين طالبان وواشنطن، غير أن “هناك نقاطا يجب إعادة النظر فيها”، لافتا إلى ضرورة “تقليص عدد القوات الأجنبية في أفغانستان”.

المصدر: “رويترز”