ويواجه ريال مدريد نظيره برشلونة غدًا على ملعب سانتياجو بيرنابيو، بعد الخسارة في الثلاث مباريات الأخيرة.

وضمت القائمة 19 لاعبًا، من بينهم جاريث بيل في الهجوم، في ظل غياب إيدين هازارد للإصابة.

واستبعد زيدان المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، في حين أن النادي يعاني من جفاف في التهديف الفترة الماضية.