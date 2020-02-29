مادورو يدق ناقوس الخطر ويتحدث عن اختبارات تظهر أن كورونا اخترع كسلاح ضد الصين

مادورو يدق ناقوس الخطر ويتحدث عن اختبارات تظهر أن كورونا اخترع كسلاح ضد الصين

فنزويلا – أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن اعتقاده، بأن فيروس كورونا الجديد قد يكون اختُرع كسلاح بيولوجي ضد الصين.

ونقلت وزارة الخارجية الفنزويلية عن مادورو قوله أمس الجمعة: “تم إجراء تحليلات في العالم تظهر أن فيروس كورونا يمكن أن يكون سلالة تم اختراعها لأغراض الحرب البيولوجية ضد الصين”.

وأضاف: “هناك الكثير مما يشير إلى حقيقة ذلك الأمر، ويجب أن نصرح بذلك، وندق ناقوس الخطر من أجل منع استخدام فيروس كورونا كسلاح ضد الصين وشعوب العالم”.

وحسب الزعيم الفنزويلي، فإن الحضارة الإنسانية لم يسبق أن واجهت مثل هذا المرض.

وتم تسجيل فيروس كورونا الجديد في نهاية ديسمبر الماضي في مدينة ووهان الصينية وهي أكثر مدن وسط الصين كثافة سكانية، حيث يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة.

وأسفر المرض عن وفاة نحو 2800 شخص حتى الآن، فيما بلغت حصيلة المصابين نحو 80 ألف شخص، وانتشر الفيروس إلى أكثر من 50 دولة في العالم.

المصدر: “تاس”