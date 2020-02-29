مراسلنا : النائب في البرلمان الإيراني محمد رمضاني توفى لكن ليس بكورونا

مراسلنا : النائب في البرلمان الإيراني محمد رمضاني توفى لكن ليس بكورونا

إيران – أكد مراسلRT نبأ وفاة النائب الإيراني محمد رمضاني، مشيرا إلى أن وكالات الأنباء الرسمية قالت إنه توفي بالإنفلونزا وليس بكورونا، ونوه بأن رمضاني نائب عن مدينة رشت للبرلمان المقبل.

وأعلن أسد الله عباسي المتحدث باسم البرلمان الإيراني، أن عدد النواب المصابين بفيروس كورونا بلغ خمسة من أصل مائة نائب أجروا فحوصات الإصابة بالفيروس.

ودعا عباسي بقية النواب لإجراء الفحوصات.

وأضاف عباسي أن البرلمان لن يعقد اجتماعه المقرر غدا، مضيفا أن لجنة رئاسة البرلمان لا تزال تدرس توصية من وزارة الصحة لإغلاق البرلمان وتعليق اجتماعاته للحد من تفشي الفيروس.

انالله و انا الیه راجعون

دکتر محمد علی رمضانی کاندیدای منتخب مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی ساعتی پیش دار فانی را وداع گفت.

رمضانی به دلیل بیماری آنفولانزا و صدمات شیمیایی ریه ناشی از جنگ تحمیلی اخیرا در بیمارستان بستری بود.

المصدر: RT