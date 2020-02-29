السودان – لقي اللاعب المصري محمد هيثم العيسوي المحترف في صفوف فريق مريخ الفاشر السوداني، مصرعه إثر حريق اندلع في فندق إقامة الفريق.

وفارق العيسوي الحياة بعد ساعات قليلة من نقله إلى مستشفى الفؤاد، متأثرا بإصابات تعرض لها جراء الحريق الذي اندلع في فندق “لاند أوركيد” في السوق المحلية بالخرطوم.

وأشارت وسائل إعلام سودانية إلى أن اللاعب البالغ 19 عاما، قفز من الطابق الرابع للفندق، ومعه 4 من زملائه في الفريق، بسبب حالة الهلع جراء انتشار ألسنة اللهب، وتعرضوا لإصابات متفاوتة كانت أخطرها إصابة العيسوي.

وانضم لاعب الوسط، الذي لعب في صفوف بلدية المحلة، لنادي مريخ الفاشر السوداني نهاية العام الماضي، بعد أن كان مرشحا للعب للمريخ العاصمي.

وقتل في الحريق 3 من نزلاء الفندق، الذي كان يقيم فيه الفريق استعدادا لمواجهة مضيفه المريخ الأحد ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري السوداني.

المصدر: وسائل إعلام مصرية