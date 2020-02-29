إيرلندا – أحرز الإنجليزي جوردان فلوريس لاعب “دوندالك” هدفا خارقا امس ضمن مباراة في الجولة الرابعة من الدوري الإيرلندي أمام المضيف “شامروك روفرز”.

وشهدت المباراة بداية مثيرة مع تسجيل الفريقين لهدفين خلال دقيقتين، حيث تقدم أصحاب الأرض بهدف عند الدقيقة الـ20، ليأتي الرد بعد دقيقتين بطريقة جنونية حين ترجم لاعب خط وسط “دوندالك” ضربة ركنية وصلت إليه على مشارف منطقة الجزاء إلى هدف، من خلال حركة كاراتيه أطلق معها تسديدة صاروخية لم يفلح الحارس في إيقافها.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي الهدف الذي وصف بـ” التاريخي”، كما أطلق عليه لقب الهدف الأفضل لهذا العام.

الهدف البطولي لم يساعد الفريق في خطف نقاط المباراة الثلاث، وانتهت بخسارته بنتيجة 2-3.

ويشتهر النجم السويدي والمحترف في صفوف ميلان الإيطالي زلاتان إبراهيموفيتش بأهدافه من حركات كاراتيه غير اعتيادية في الملاعب.

المصدر: eurosport.ru