مصر – أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، أن إسرائيل وقبرص واليونان وجهت الدعوة لمصر للمشاركة في مشروع خط لأنابيب الغاز بالبحر المتوسط.

وأوضح الملا لموقع “مستقبل وطن نيوز”، أن الدعوة جاءت لمصر للمشاركة في مشروع “إيست ميد” لمد خط أنابيب من إسرائيل يمر باليونان وقبرص لتصدير الغاز إلى أوروبا.

وتابع: “تلقينا دعوة من إسرائيل واليونان وقبرص للانضمام للمشروع وهذا شيء متروك لنا، لكن ما الداعي للانضمام لهذا المشروع ونحن نمتلك الإمكانيات لتصدير الغاز لأوروبا ولأي دولة في العالم عن طريق محطات تسييل الغاز؟”.

المصدر: “مستقبل وطن نيوز”