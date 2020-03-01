مصر – أفادت وسائل إعلام مصرية، بأن حجم خسائر البورصة في مصر في تعاملات بداية الأسبوع بلغ 32 مليار جنيه، بسبب آثار انتشار فيروس كورونا على اقتصاد العالم.

وذكرت أن البورصة المصرية، أنجزت تعاملات جلسة اليوم الأحد بداية جلسات الأسبوع، وآخر جلسات شهر فبراير، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، متأثرة بتراجع أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وتراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 32 مليار جنيه لتغلق عند مستوى 634.987 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 6.04% ليغلق عند مستوى 12222 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 6.59% ليغلق عند مستوى 1655 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 6.44% ليغلق عند مستوى 13806 نقاط، ونزل مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 5.28% ليغلق عند مستوى 4571 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 6.37% ليغلق عند مستوى 1132 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 5.44% ليغلق عند مستوى 1239 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 598 نقطة.

وارتفعت أسهم 3 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 135 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.

المصدر: اليوم السابع