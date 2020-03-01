إسبانيا – يستضيف نادي ريال مدريد مساء اليوم الأحد على ملعبه “سانتياغو برنابيو” غريمه التقليدي برشلونة في إطار منافسات الأسبوع الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية، تشكيلة الفريقين المتوقعة لمباراة اليوم، حيث سيلعب المدير الفني لريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، بكل تأكيد بتشكيلته الأساسية.

وبحسب الصحيفة، سيعتمد زيدان على التشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: رافائيل فاران – سيرخيو راموس – داني كارفاخال – فيرلاند ميندي.

في خط الوسط: توني كروس – كارلوس كاسيميرو – فيديريكو فالفيردي.

في خط الهجوم: كريم بنزيما – إيسكو – فينيسيوس جونيور.

في المقابل، توقعت “آس”، أن يدفع كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة، بالتشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: جيرارد بيكيه – كليمنت لينجليت – جونيور فيربو – نيلسون سيميدو.

في خط الوسط: فرينكي دي يونغ – سيرجيو بوسكيتس – أرتورو فيدال.

في خط الهجوم: أنطوان غريزمان – ليونيل ميسي – أنسو فاتي.

المصدر: وكالات