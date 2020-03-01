ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إنه على مجلس النواب عدم الإستماع إلى المبعوث الأممي غسان سلامة مرة أخرى لأنه لا يضع أي إعتبار للبرلمان ويريد خداعه.

التكبالي لفت خلال مداخلة عبر السكايب لبرنامج “غرفة الأخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن سلامة لا يريد مجلس النواب بل يرد مجلس مهلهل و أشخاص يذهبون إلى جنيف للتوقيع على نتائج الحوار كما حدث في الصخيرات، مشيراً إلى أنه يراهن على بعض النواب الضعاف الذي بإمكانهم التوقيع على أي إتفاق متناسين ما يرغب به الشعب الليبي.

وأرجع استمرار سلامة بعقد حوار جنيف في موعدة المقرر إلى أنها ردة فعل نتيجة لخيبة الأمل التي شعر بها ولإيصال رسالة معينة مفادها الإستمرار بإجراء هذا الحوار سواء بحضور مجلس النواب أو عدمه، مؤكداً على أن المعرقل الأول و الأخير للسعي للسلام في ليبيا هو سلامة و البعثة الأممية.

وأضاف” أنا نائب عن العاصمة طرابلس ولم تتم دعوتي رغم أني أرفض هذا الحوار لكنني تأثرت، إتصلت بي البعثة في اليوم الثاني لتتم دعوتي مكان سيالة لأنه أنسحب وبالحقيقه رفضت الذهاب فنحن بمجلس النواب قد اصدرنا قرار أن النواب في طرابلس لا يمثلوننا و ليسوا من النواب فكيف تريد مني البعثة الذهاب و أخذ مكان سيالة”.

كما استطرد حديثه:”السراج الذين يتكلمون عنه هو الهجين الذين أتوا به ليبقى على رؤسنا و لكننا يجب أن نكافح و نعلم العالم اننا لن نستمع لهذه الترهات و بما فعلوه و فعله سلامة قد أطلق يد الجيش لأنه كان يكبله بالمؤتمر و تبين اأه كلام فارغ فكل ما يأتي من البعثة و سلامة هو لتمكين المتأسلمون فقط وليجدوا من يدافع عنهم“.

وأكد على أن سلامة يريد استغلال الجهات المتباينة و المختلفة الموجودة في مجلس النواب، منوهاً إلى أن إعمار ليبيا و المسار الاقتصادي ليس من حق أي أحد بل من حق الحكومة التي ستأتي من جديد حينما تكون ليبيا قد استطاعت الوقوف على قدميها.

التكبالي رأى أن الهدف والنية المبيته من المسارات التي طرحها المبعوث الأممي هي قهر مجلس النواب و إعتباره جسم غير لازم ليكون هناك مؤتمر تأسيسي يذهب من خلاله مجلس النواب للجحيم، كشافاً عن وجود نيه مبيته لإدخال المتأسلمون و خلق اللعبة في ليبيا بطريقة أخرى يكون الأمر المباشر للمتأسلمين الذين تدعي بعض الدول أنها تحارب الإرهاب .

وأردف”منذ 3 اشهر ظهرت تصريحات من بعض الاماكن الغربية تقول أن الجماعات الإرهابية لمقاتلة ليست ارهابية و اسمع من بعض المصادر أن بعض اعضاء مجلس النواب قد تلاقوا بالحاج في جنيف، هم لا يعترفون بإستقلال ليبيا لكنهم يريدون قلب الآية”.

وشدد على ضرورة أن يقف مجلس النواب بقوة لرفض جميع محاولات تحجميه لأنه المفتاح فمن في المأزق ليس البرلمان بل سلامة الذي جاء بالخزعبلات لفرضها على الجميع، داعياً الشعب الليبي للخروج والدفاع عن وطنه و كيانه و هيبته ليدرك سلامة أن الشعب يرفض أيضاً ما يطرحه وليس فقط مجلس النواب.