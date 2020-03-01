ليبيا – وضع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الأحد حجر الأساس لمشروع محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجا وات ببلدية الكُفرة.

وبحسب الحكومة الليبية ستشرف الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة على تنفيذ هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي والذي يعد تجربة فريدة في استخدام الطاقة البديلةوتوفر المحطة الوقود وتخفف مشاكل التلوث البيئي وستقام على مساحة 200 هكتار،على أن تغذي المشروع الزراعي كمرحلة أولى وبتنفيذ شركة صينية متخصصة.

وفي سياق متصل،أجرى الثني الذي يزور الكفرة هذه الأيام على رأس وفد رفيع زيارة لمحطة الكفرة الغازية،مطلعا على سير العمل بها حيث تحوي المحطة على ثلاثة وحدات كل منها تولد 25 ميجا وات في فترة الذروة الصيفية وحالات الإطفاء العام.

كما أجرت الحكومة أعمال الصيانة العامة والعمرة للوحدتين الأولى والثانية فيما وافقت على توريد وحدة جديدة بقدرة انتاجية تتراوح بين 36 – 40 ميجا وات إضافة إلى خزان وقود بسعة 15 مليون لتر وصيانة الخزانات الموجودة حيث تعتبر هذه خطوة مهمة جدا وعاملا مساعدا في استقرار الشبكة العامة للكهرباء.

وعلى صعيد آخر، أجرى الثني زيارة تفقدية للشركة العامة للخدمات،مطلعا على إمكانياتها وقدرتها على العمل في مدينة الكفرة وماجاورهاومثنياً على عمل الشركة،مؤكدا دعمه التام لها في قابل الأيام.

وفي قطاع التعليم،أجرى الثني والوفد المرافق له زيارة تفقدية لمشروع إنشاء مدرسة بحي الجوف الغربي بنموذج الستة فصول بقيمة مليون و56 ألف دينار،مانحاً الإذن بالتعاقد على إضافة عدد أربعة معامل دراسية للمدرسة.

هذا وحضر مراسم وضح حجر الأساس عضو مجلس النواب عن الكفرة جبريل أوحيدة ووزير التعليم فوزي بومريز ووزير الصحة سعد عقوب بالإضافة إلى وزير الحكم المحلي عادل الزايدي.

كما حضر المراسم رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد علي عبدالقادر ورئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة فخري المسماري بالإضافة إلى رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني وعدد من أعيان المنطقة.

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