ليبيا – صرح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي بأن إصرار مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا على المراوغة والمواربة وعدم إيجاد توافق سياسي سلمي سليم للأزمة الأمنية الليبية هو محاولة منه لصنع مناخ سياسي يخفي وراءه خيوطاً لمؤامرة دولية ستكون أفضع وأشنع من ما وصفها بـ”مؤامرة”الصخيرات.

الجروشي وفي تصريح نشره المكتب الإعلامي لمجلس النواب أمس السبت أشار إلى أن”مؤامرة” الصخيرات لم تجني إلا ضياعاً للوقت وزيادة معاناة الشعب الليبي فبدلاً من تركيزه على القوى الفاعلة على الأرض أصبح مهتماً بمن يمثلون دور كومبارس سياسي صامت للعب دور أممي مسرحي هزلي.

وقال إن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب تعلم بأن الدول الراعية للإخوان تضغط على غسان سلامة و تحصره في زاوية ضيقة لإرغامه على إعطاء سلطة أكبر و نفوذ أكثر للإخوان المسلمين في ليبيا.

وأضاف الجروشي:” لهذا الأمر نحن علقنا مشاركتنا في الحوار ولن نشارك في دور الكومبارس السياسي لتمثيل مسرحية سياسية نهايتها تراجيدية وعلى المبعوث الأممي إعادة النظر في قواعد الحوار وممثليه إذ كان يريد توافقاً سياسياً واقعياً”.