اليمن – أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، امس إلحاق خسائر بجماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، خلال معارك شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في تغريدة على حسابه في “تويتر”، أن “القوات دمرت آليتين قتاليتين وعربتين للحوثيين، ومصرع من كانوا على متنهما في جبهة نهم شرق العاصمة ‎صنعاء”.

وأكد “تحقيق قوات الجيش تقدما في معارك لا تزال مستمرة مع الحوثيين”.

وأشار المركز إلى “شن قصف بصواريخ الكاتيوشا على مواقع وتجمعات للحوثيين في جبهة نهم”.

وكان الحوثيون أعلنوا في 29 يناير المنصرم، السيطرة الكاملة على مديرية نهم شرق صنعاء ومديريات في محافظتي مارب والجوف، بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من 2500 كيلو متر مربع، ضمن عملية عسكرية أطلقوا عليها اسم “البنيان المرصوص”.