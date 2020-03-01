ليبيا – أكد رئيس المجلس الأعلى لقبيلة الزوية الشيخ السنوسي الحليق الزوي أن الأعيان ومشائخ القبائل هم من يحكمون سيطرتهم على النفط في البلاد وهم من أعطى الشرعية للجيش بقيادة المشير خليفة حفتر وللبرلمان وأن جميع الاجتماعات الأممية والدولية بشأن ليبيا فشلت نظرًا لمشاركة بعض الأطراف التي لا تحظى بشرعية من الشعب.

الزوي وفي الجزء الثاني لمقابلته مع وكالة “سبوتنيك” الروسية أمس السبت قال:” من يمثل الشعب الليبي على مستوى الدولة هم المشايخ والأعيان وهم من أعطوا الشرعية للجيش الوطني الليبي والبرلمان الليبي، ويسيطرون على النفط، والجيش من أبنائنا”.

وأضاف:”كل المفاوضات حتى الآن فاشلة،الأمم المتحدة إذا عادت إلى قبائل الزوية سنعمل معًا على حل الأزمة الليبية ولكن الصراع الحاصل من بعض السياسيين الذين لا يملكون إلا الحديث هؤلاء لا يتوصل معهم إلى نتيجة حقيقة لأن الأساس غير موجود”.

وشدد الزوي على رفض تكرار تجربة الصخيرات وهو الاتفاق الموقع بين الأطراف الليبية في 2015 برعاية أممية لإنهاء الحرب في ليبيا، قائلا:”هل يريدون أن يدخلونا في اتفاق صخيرات بشكل جديد الذي لم يوافق عليه الشعب الليبي. هذه كارثة؟”.

وأكد أنه برغم رغبيته في اجتماع الأطراف الليبية على طاولة واحدة في حوار وطني إلا أن ذلك لن يحدث نظرًا لاتباع بعض الأطراف أجندات خارجية تحول دون ذلك.

وفي سياق متصل،قال الزوي إن :”الأمم المتحدة تتواصل معنا. ونحن ننقل وجهة نظر الشعب الليبي فقط، وللأسف الشديد من المفترض أن تتواصل عن طريق البرلمان الليبي أو الحكومة الليبية ولكن الأمم المتحدة في ظل هذه الفوضى تتواصل مع كل الناس”.

رئيس المجلس الأعلى لقبيلة الزوية أضاف أن شيوخ القبائل وجهوا دعوات للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية لحضور اجتماع ترهونة الذي عقد الأربعاء الماضي وكان أكبر ملتقى للقبائل الليبية،لافتًا إلى تلبية بعض الجهات النداء وأرسلت مندوبين لكن تم عرقلتهم في طرابلس ولم يتمكنوا من الحضور وأرسلوا فقط مجموعة من الصحفيين.