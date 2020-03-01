ليبيا – وقعت وزارة الخارجية الليبية ونظيرتها السورية على مذكرة تفاهم بشأن إعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية وتنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية والإقليمية.

وزارة الخارجية السورية ذكرت في بيان اليوم الأحد وقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية “جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والمغتربين السورية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية بشأن إعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية وتنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية والإقليمية”.

وأوضحت أن ذلك جاء خلال استقبال وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم وفداً ليبياً رسمياً برئاسة كل من عبد الرحمن الأحيرش نائب رئيس مجلس الوزراء وعبدالهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية.

وأشارت الخارجية السورية إلى أن اللقاء بين الجانبين تناول التنسيق المستمر بينهما لمواجهة الضغوط والتحديات المتشابهة التي تستهدفهما وفي مقدمتها العدوان التركي السافر على سيادة كلا البلدين واستقلالهما والتدخلات الخارجية في شؤونهما الداخلية”.

كما أكد وزير الخارجية السوري على الأهمية الكبيرة التي توليها سوريا لعلاقاتها مع ليبيا وذلك لما لهذه العلاقة من مكانة خاصة في نفوس السوريين.

وشدد على أن الظروف والتحديات التي تواجه البلدين تثبت اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن هذه العلاقات يجب أن تكون في أفضل حالاتها لمواجهة الأطماع الخارجية والتي يبرز في مقدمتها في الوقت الحالي العدوان التركي على كلا البلدين وما يشكله ذلك من خطر على سيادتهما وكذلك على الأمن القومي العربي.