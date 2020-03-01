روسيا – وصفت وزارة الدفاع الروسية بالكاذبة التقارير التي زعمت إسقاط طائرة من طراز “سو-24” تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية في سماء إدلب السورية اليوم الأحد.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن الوزارة قولها، إن “المعلومات التي تستند إلى مواقع إلكترونية للمسلحين وتزعم إسقاط طائرة من طراز سو-24 تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية بنظام دفاع جوي محمول في أجواء منطقة إدلب لخفض التصعيد، هي أخبار كاذبة”.

وأضافت الوزارة أن الطائرات الحربية الروسية في سوريا تنفذ مهامها كالمعتاد.

جاء هذا التصريح بعد أن تناقلت مصادر للجماعات المسلحة السورية مقاطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قالت إنها تظهر إسقاط طائرة حربية سورية في سماء مدينة سراقب بريف إدلب شمالي البلاد.

وفي وقت لاحق نفت وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا” إسقاط طائرة حربية سورية، مؤكدة أن ما تم إسقاطه هو طائرة مسيرة تركية دخلت الأجواء السورية.

المصدر: وكالات أنباء سورية