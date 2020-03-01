ليبيا – أكد المتحدث باسم الغرفة الأمنية المشتركة في سبها علي الطرشاني أنه تم إلقاء القبض على قيادي بتنظيم داعش كان يخطط لعمليات إرهابية في المنطقة.

الطرشاني وفي تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت قال إنه تم تنفيذ عملية نوعية استباقية أسفرت عن القبض على الإرهابي السوداني عمر فاضل السعيد محمد الأمين المكنى “أبوعبدلله” وهو طبيب تنظيم داعش في ليبيا جنوب مدينة سبها.

وتابع أن الجهات الأمنية والعسكرية والغرفة الأمنية سبها داهمت مقرا كان يختبئ به في منطقة جنوب سبها كان ينظم مع آخرين لتنفيذ عمل ما في الجنوب.

المتحدث باسم الغرفة الأمنية المشتركة نوّه بأنه تم نقل الإرهابي إلى مكان سري آمن وجاري تحقيق معه من قبل الجهات المختصة قائلا: “إن الإرهابي لديه أسرار كثيرة عن خلايا داعشية في الجنوب وليبيا عامة”.