فلسطين – اعتدى مستوطنو حومش المخلاة، بالضرب على أحد الفلسطينيين قرب قرية برقة، فيما أقدم أحدهم على دهس أغنام تعود لفلسطيني قرب قرية يتما جنوبي نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، إن “المستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على المواطن محمود حسين حجى (58 عاما) من برقة، أثناء تواجده بالقرب من منطقة القبيبات المخلاة”، مشيرا إلى أن “المواطن الفلسطيني نقل إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج”.

وأشار دغلس، إلى أن “أحد المستوطنين قام بدهس مجموعة من الخراف تعود ملكيتها للمواطن محمد النجار، مما أدى إلى نفوق 3 منها على طريق يتما بالقرب من زعترا”.

المصدر: معا