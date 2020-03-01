السعودية – انطلقت في محافظة الدرعية السعودية فعاليات مهرجان السيارات الكلاسيكية، الذي تنظمه مؤسسة الدرعية الأثرية ويحضره أبرز مالكي السيارات القديمة في العالم.

وشكلت أكثر من 500 مركبة كلاسيكية ونادرة وقديمة ومعدلة، إلى جانب الدراجات النارية والمركبات القديمة الفاخرة والنادرة محورا رئيسيا للمهرجان، الذي يعد الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط.

وشارك في المهرجان الهواة وعشاق المركبات الكلاسيكية والقديمة من جيلي المخضرمين والشباب، من السعودية ومن دول مجلس التعاون والأردن ولبنان وإيطاليا وغيرها.

ونظم على هامشه، مزاد للسيارات الكلاسيكية والقديمة، إلى جانب فعاليات ومسابقات ترفيهية للكبار والصغار.

وشارك 50 حكما في لجنة التحكيم، خلال مسابقات المهرجان المختلفة لأفضل السيارات الكلاسيكية، منهم 25 من السعودية ودول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى، إضافة إلى 25 حكما أجنبيا من أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة.

المصدر: سبق