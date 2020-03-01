ليبيا – افتتح رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس السبت مركز الكفرة للنساء والولادة بعد إنشائه وتجهيزه وفقا لأعلى المواصفات بحضور وفد حكومي رفيع .

الحكومة الليبية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن إفتتاح المركز يأتي في إطار عمل الحكومة على تطوير البنية التحتية للمستشفيات من أجل تقديم الخدمة الطبية بشكل لائق للمرضى بما يسمح بتطبيق وخطة وإستراتيجية الحكومة ووزارة الصحة خلال عام ميلادي.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الحكومة تحرص من خلال وزارة الصحة على زيادة السعة السريرية وتوطين العلاج بالداخل وتقريب الخدمة للمواطن حيث تضمن المركز كافة المعدات والمستلزمات الطبية اعالية التقنية وسيعمل بأيدي ليبية خالصة مما يخفف المعاناة عن سكان المدينة الذين كانت تتطلب العمليات الجراحية لديهم السفر لمسافات طويلة جدا عبر طرق وعرة وصولا لأقرب مدينة تحتوي مستشفيات تقدم الخدمات الجراحية.

هذا وحضر مراسم الافتتاح كل من:”عضو مجلس النواب عن الكفرة جبريل أوحيدة،وزير التعليم فوزي بومريز،وزير الصحة سعد عقوب، وزير الحكم المحلي عادل الزايدي،وزير الزراعة حسن الزيداني،رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد علي عبدالقادر،رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة فخري المسماري،رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي،إضافة إلى رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني وعدد من أعيان المنطقة”.



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