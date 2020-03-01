الولايات المتحدة – بعد سلسلة خسائر تكبدها في انتخابات تمهيدية داخل الحزب الديمقراطي في جميع الولايات الأمريكية، حقق نائب الرئيس السابق جو بايدن فوزا عريضا في التصويت بولاية كارولاينا الجنوبية.

وحقق بايدن الذي بدأ السباق من أجل الترشح عن حزبه في انتخابات الرئاسة القادمة بنتائج ضعيفة أول فوز له الليلة الماضية، إذ حصد 48.8 % من أصوات الناخبين في كارولاينا الجنوبية، وخلفه السيناتور عن ولاية فيرمونت، بيرني ساندرز، مع 19.9% من الأصوات.

وحل في المرتبة الثالثة الملياردير توم ستاير، لكنه أعلن بعد ذلك عن انسحابه من السباق الانتخابي.

من جانبه، حصل العمدة السابق لمدينة ساوث بند، بيت بوتيجيج، الذي حقق سلسلة نجاحات في بداية السباق الانتخابي على 8.5% فقط من أصوات الناخبين، فيما تعود المرتبة الخامسة إلى السيناتورة عن ولاية ماساتشوستس، إليزابيث وارن.

وغير الفوز العريض الذي حققه بايدن، توازن القوى في السباق داخل الحزب الديمقراطي من أجل الترشح والذي كان ساندرز يتقدم فيه بشكل واضح حتى الليلة الماضية.

ومن المتوقع أن يتم تحديد المرشح المتقدم في السباق الانتخابي بين الديمقراطيين يوم الثلاثاء القادم أو ما يعرف بـ”يوم الثلاثاء السوبر”، عندما يجري التصويت في آن واحد في 14 ولاية.

المصدر: نيويورك تايمز