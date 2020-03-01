روسيا – اوضح الرئيس الرئيس فلاديمير بوتين، الأحد، إن أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية حاليا “مقبولة” بالنسبة لبلاده، وفق تصريحات نقلها إعلام محلي.

وفقدت أسعار خام برنت نحو 23 بالمئة من قيمتها منذ إعلان الصين عن تفشي فيروس “كورونا” المستجد في البلاد، في 23 يناير/كانون ثاني الماضي.

وأغلقت أسعار النفط الخام، الجمعة، عند 50.08 دولارا بالنسبة لبرميل خام برنت، نزولا من تعاملات 23 يناير الماضي البالغة 65 دولارا للبرميل.

وأضاف بوتين أن بلاده “تملك الأدوات اللازمة لمواجهة تبعات كورونا على الاقتصاد العالمي”، مؤكدا “الآن علينا الاستعداد لمختلف السيناريوهات التي قد يتسبب بها تفشي الفيروس”.

كما أثنى الرئيس الروسي على تحالف (أوبك+) المؤلف من أعضاء المنظمة ومنتجين مستقلين تقودهم موسكو، قائلا إنها آلية فعالية لاستقرار سوق النفط العالمية.

ويجتمع التحالف على مستوى وزراء النفط والطاقة في 5 مارس/آذار الجاري؛ لبحث مصير اتفاق لخفض الإنتاج ينتهي في 30 الشهر الجاري، ولبحث تنفيذ خطوات إضافية لمنع هبوط أكبر في الأسعار.

وطبق تحالف (أوبك+)، منذ مطلع 2019، اتفاقا لخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، قبل تعميق الخفض إلى 1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية الشهر الحالي.

وظهر فيروس “كورونا” في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في أكثر من 60 دولة؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

وحتى صباح اليوم، اقترب عدد وفيات الفيروس من حاجز الـ3 آلاف، فيما باتت أعداد المصابين على أعتاب الـ87 ألفا.

الأناضول